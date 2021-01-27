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Оружие советских спецслужб выставили на продажу в США

Анна Касаткина
07:50 27.01.2021
Предметы пришлось продать из-за закрытия на фоне пандемии музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке.
Оружие советских спецслужб выставили на продажу в США
© Фото: Daniel Bone, Pixabay
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На аукционе в США продадут коллекцию предметов времен холодной войны, которые, как утверждается, изготавливались для агентов КГБ СССР. Коллекция включает замаскированное оружие, скрытые камеры и другие устройства.

Предметы пришлось продать из-за закрытия на фоне пандемии музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке. Владелец музея Юлиус Урабайтис собирал предметы, связанные с секретной службой, на протяжении 30 лет. С 2019 года в музее были представлены как экспонаты из его личной коллекции, так и специально приобретенные артефакты и их копии.

На продажу выставили миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде и авторучке, камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице, портсигаре и пенсне. Самым дорогим лотом стал набор для сверления узких отверстий в стене, в которые можно вставить микрофон или камеру – его оценили в 4400 фунтов стерлингов (более 453 тысяч рублей). Всего за коллекцию планируется выручить 365 тысяч фунтов (более 37 миллионов рублей), сообщает Daily Mail.

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