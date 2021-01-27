Сорванные крыши и перевернутые авто: кадры мощного торнадо в Турции

Мощный торнадо разрушил десятки домов в турецком городе Бурса на побережье Мраморного моря. Ураганный ветер, скорость которого превышала 70 километров в час, срывал кровлю со зданий и переворачивал автомобили.

Основной удар пришелся на строительную площадку, где возводят элитный микрорайон, поэтому жертв удалось избежать. Рабочие успели укрыться в подвалах домов и кабинах грузовиков. Пострадал один человек.

По словам метеорологов, в среду, 27 января, на город обрушится вторая волна непогоды. Скорость ветра превысит 100 километров в час, а с моря могут прийти сразу несколько торнадо. Власти также предупреждают о возможных перебоях в энергосистеме и подаче газа.