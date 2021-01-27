В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметное снижение заболеваемости COVID-19
Заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России, вероятнее всего, начнется в марте. Такое предположение сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По его словам, фаза медленного роста заболеваемости в стране сменилась фазой стабилизации, которая должна продлиться месяц-полтора.
«До конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», – сказал Горелов РИА Новости.
Он полагает, что к показателям лета 2020 года Россия сможет приблизиться в мае, однако о полном исчезновении вируса пока говорить не приходится.
Ранее эксперт предположил, что весной показатели заболеваемости коронавирусом и количество летальных исходов от инфекции могут снизиться вдвое.