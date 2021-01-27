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В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметное снижение заболеваемости COVID-19

Анна Касаткина
06:59 27.01.2021
Фаза медленного роста заболеваемости в стране сменилась фазой стабилизации.
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заметное снижение заболеваемости COVID-19
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
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Заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России, вероятнее всего, начнется в марте. Такое предположение сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, фаза медленного роста заболеваемости в стране сменилась фазой стабилизации, которая должна продлиться месяц-полтора.

«До конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», – сказал Горелов РИА Новости.

Он полагает, что к показателям лета 2020 года Россия сможет приблизиться в мае, однако о полном исчезновении вируса пока говорить не приходится.

Ранее эксперт предположил, что весной показатели заболеваемости коронавирусом и количество летальных исходов от инфекции могут снизиться вдвое.

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