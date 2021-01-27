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Врач назвал «глубочайшую ошибку» переболевших COVID-19

Анна Касаткина
06:38 27.01.2021
После болезни следует дать организму восстановиться в течение месяца, отметил специалист.
Врач назвал «глубочайшую ошибку» переболевших COVID-19
© Фото: flickr
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Интенсивные физические нагрузки после перенесенной коронавирусной инфекции могут привести к повторному заболеванию или тяжелым состояниям. Об этом предупредил врач-иммунолог Илья Кукин.

В попытках вернуть спортивные показатели, которые были до болезни, многие перегружают свой организм, что, по словам доктора, «крайне опасно и недопустимо», так как иммунитет еще слаб и организм еще не в состоянии такое выдерживать.

«Многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», – сказал Кукин «Вечерней Москве».

Иммунолог отметил, что исчезновение симптомов вовсе не означает выздоровления и может обернуться так называемым разрешением воспаления, когда организм пытается изолировать воспалительный процесс.

«Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения», – уточнил Кукин.

После болезни следует дать организму восстановиться в течение месяца, чтобы исключить риск рецидива, сказал врач. После этого он посоветовал обязательно проконсультироваться с врачом и начинать постепенно возвращать физические нагрузки в свою жизнь.

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