В стране и мире В Испании произошла серия землетрясений Тамара Астапенкова Информации о пострадавших и сильном ущербе пока нет. © Фото: pixabay Читайте нас на: Серия землетрясении магнитудой 4 и выше произошла рядом с испанским городом Гранада. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Самые мощные толчки произошли вечером 26 января. По данным сейсмологов, самые мощные толчки были зафиксированы в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3). Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. «Снова несколько землетрясений потрясли Гранаду сегодня ночью. Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму», - написал Санчес в своем Twitter. Информации о пострадавших и сильном ущербе пока нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика