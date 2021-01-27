В Испании произошла серия землетрясений
Информации о пострадавших и сильном ущербе пока нет.
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Серия землетрясении магнитудой 4 и выше произошла рядом с испанским городом Гранада. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Самые мощные толчки произошли вечером 26 января. По данным сейсмологов, самые мощные толчки были зафиксированы в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).
Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб.
«Снова несколько землетрясений потрясли Гранаду сегодня ночью. Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму», - написал Санчес в своем Twitter.
Информации о пострадавших и сильном ущербе пока нет.