Российский «Халк» готовится отбуксировать крупнейший в мире вертолет

Российский рекордсмен по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу «Халк» намерен сдвинуть с места самый большой в мире вертолет Ми-26. Воздушное судно весит более 30 тонн и для его буксировки необходимо будет приложить нечеловеческие усилия.

«В мае на День открытых дверей АО "Вертолеты России" в поселке Томилино попробую отбуксировать легендарный советский и российский тяжелый транспортный вертолет Ми-26 весом более 30 тонн, который является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом», - заявил Агаджанян в беседе с РИА Новости.

Спортсмен намерен предпринять попытку сдвинуть вертолет с места без специальных приспособлений, таких как лестница. Ее обычно используют для буксировки тяжелой техники. Лестница закрепляется на земле и рекордсмен имеет возможность упираться в ее ступени ногами, что немного упрощает задачу. Российский «Халк» будет использовать только канат.

«А самым уникальным и невозможным с точки зрения обывателя является то, что одновременно с буксировкой вертолета я буду надувать до разрыва медицинскую грелку объемом три литра, как это я уже делал в своих комбинированных трюках, которые также стали мировыми рекордами», - пообещал спортсмен.

Для фиксации возможного рекорда на место прибудут представители Федерации и главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.