Фанатка The Beatles случайно сфотографировалась с Полом Маккартни Ян Брацкий Пост девушки в социальных сетях за несколько дней собрал более 50 тысяч просмотров и стал вирусным. © Фото: Tiktok Блогер из США Мэй Арчи случайно обнаружила в семейном архиве свое совместное фото с сэром Полом Маккартни. Снимок был сделан во время поездки с матерью в Нью-Йорк. В кадре 17-летняя девушка позирует на пешеходном переходе в тот момент, когда по нему шагает легендарный участник ливерпульской четверки. Тогда ни сама девушка, ни ее мать - обе являются фанатками The Beatles своего кумира не признали, пишет The Sun. За пару дней пост юной американки в социальных сетях собрал более 50 тысяч просмотров и стал вирусным. Девушка вспомнила, что тогда Маккартни встретился с ней взглядом и даже подмигнул, но она не придала этому значения.