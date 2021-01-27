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Путин откроет экспозицию «Подвиг народа» в день 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда

Павел Кутаренко
04:36 27.01.2021
Двадцать седьмого января 1944 годы советскими войсками была полностью снята блокада Ленинграда.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня в России отмечают 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Президент страны Владимир Путин в этот день посетит Музей Победы на Поклонной горе, где откроет новую экспозицию. Она называется «Подвиг народа». Это грандиозный  интерактивный проект о всей Великой Отечественной войне: почти семь тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции, несколько уникальных трехмерных панорам, в которых воссоздали суровую фронтовую реальность. Выставка была подготовлена к 75-летию Победы, но из-за пандемии масштабное открытие пришлось отложить.

Блокаде Ленинграда посвящен отдельный большой раздел, где все экспонаты можно потрогать. Кроме того, посетители смогут услышать вой сирен, команды на немецком, звуки стрельбы и взрывов - все это усиливает представления о том, что пришлось перенести людям, жившим в осаде почти 900 дней. Пронзительнее - только их рассказы.

Николай Павлович Шабалов вернулся туда, где прошло его блокадное детство. И пускай, ему уже не попасть в ту коммунальную квартиру, где он жил вместе с мамой и ждал когда папа вернется с фронта. Не найти подвал, где он прятался от бомбежек, память возвращает его в Ленинград того страшного времени.

Он вспоминает, как на его глазах разбомбили школу, или как прямо на Исаакиевской площади был огород, который многих спас от голодной смерти.​ Помнит пожилой мужчина и как его мама варила щи из крапивы и кашу из цветов клевера.​

Николай Шабалов за годы блокады девять раз перенес пневмонию, помнит, что доктора были очень добрыми. В то время он и решил стать врачом. Сейчас Николай Иванович - известный на всю страну педиатр, профессор. И он не скрывает, что выжил тогда чудом.​

«Выживали только сострадающие другим. Все старались ребенку что-то подкинуть, хоть кусочек хлеба, хоть конфетку. Все окружающие относились к детям со стремлением помочь», - говорит сейчас он.

Ветеран ВОВ Полина Громова в годы блокады из зенитных орудий отважно защищала ленинградское небо от налетов вражеской авиации. Ее батарея сбила девять немецких самолетов. Это и она тоже, вместе с тысячами других защитников Ленинграда, спасла от гибели жителей города, а значит, и маленького мальчика Колю Шабалова.

Двадцать седьмого января 1944 года - в день полного освобождения города от блокады - Коле было 5 лет. И он помнит, как мама привела его смотреть салют на Невой. Тогда на улице даже незнакомые люди обнимали друг друга. А 23-летняя зенитчица Полина тот салют не видела, поскольку ее полк преследовал отступающих фашистов.

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