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Диалог во имя мира: главное о первых переговорах Путина и Байдена

Виталий Акиньшин
04:00 27.01.2021
Президенты России и США обсудили широкий круг вопросов, от продления ДСНВ до активизации торгово-экономического сотрудничества.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Договор СНВ-3 будет продлен на пять лет, без каких-либо дополнительных условий. Эта первая договоренность с новом президентом США. Накануне Владимир Путин пообщался с Джо Байденом по телефону по инициативе американской стороны.

На вопрос репортера после переговоров с российским лидером Джо Байден решил просто отшутиться. И это единственный комментарий новоизбранного президента США после его беседы с Владимиром Путиным. Телефонный разговор уже стал прорывным, если не для российско-американских взаимоотношений в целом, то для важнейшей их части точно.

«Это успех нашей отечественной дипломатии, это личный успех президента Путина. Именно президент Путин еще в конце 19 года, исчерпывающим образом, подтвердил готовность России, без всяких условий, этот договор продлевать. Неоднократно говорил об этом и в дальнейшем, добивался продления этого договора и, наконец-то это произошло», - заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Действие договора истекает пятого февраля. И если бы ДСНВ перестал действовать, то у ядерных держав уже не осталось бы никаких обязательств ограничивающих производство и размещение ядерного оружия. По сути, ДСНВ был последним, сдерживающим глобальную гонку вооружения международным документом. И решение Байдена следовать взятым когда-то Соединенными Штатами на себя обязательствам, уже называют первым весьма позитивным шагом.

«Нам сейчас необходимо прекратить ругаться, необходимо найти общие точки, которые способствовали бы дальнейшему укреплению стабильности во всем мире», - уверен председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Не откладывая в долгий ящик, накануне вечером законопроект о продлении договора СНВ-3 Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы. Несмотря на то, что это был первый официальный разговор лидеров двух стран, Путин и Байден успели обменяться мнениями по большинству самых сложных политических и экономических вопросов. Внутриукраинское урегулирование, борьба с коронавирусом. Тем накопилось предостаточно.

«Затрагивалась тема одностороннего выхода США из Договора по открытому небу, затрагивалась тема иранской ядерной сделки. Даже касались вопросов налаживания какого-то торгово-экономического сотрудничества, чего давно у нас не было. И если так пойдет дальше, наверное, это будет хорошо», - отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Большинство политологов, тем не менее, особых иллюзий на счет потепления во взаимоотношениях между США и Россией не строят. Байден опытный политик, и будет идти на диалог, когда это будет в его интересах, но в любви к России он замечен не был.

«При Байдене будет и одного и другого больше. И больше критики и конфронтации и больше избирательного взаимодействия, избирательного сотрудничества. При этом, это не будет как-либо изменять общую конфронтационную природу российско-американских отношений», - предупредил заместитель директора центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

Во время разговора, Владимир Путин поздравил Джо Байдена с началом работы на посту главы Белого дома. По словам российского президента, нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы не только интересам обеих стран, но и всего международного сообщества. И весьма примечательно, что разговор между лидерами России и США состоялся за день до того, как в США будут передвинуты стрелки так называемых часов судного дня. И, не исключено, что новость о продлении ДСНВ повлияет, в какую сторону они сдвинутся.

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