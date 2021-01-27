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Косметолог предупредила об опасности солярия зимой

Ян Брацкий
03:02 27.01.2021
«Искусственный» загар наносит комплексный удар по организму, может спровоцировать рак и сильнейшие ожоги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Загорать в солярии смертельно опасно. С таким предупреждением выступила косметолог Анна Соболева. Популярная, особенно в зимнее время года, процедура может спровоцировать развитие онкологических заболеваний кожи и внутренних органов.

«Вы себе разрушаете иммунитет и сейчас очень много меланом и других новообразований, которые здорово растут на фоне использования солярия. Мы все истощены, у всех снижен иммунитет. Это настолько мощное воздействие на организм. Ведь кожей дело не ограничивается. Лучи проникают до внутренних органов. Никому и никогда не рекомендуется использовать солярий», - уверена Соболева.

Впрочем, совсем отказывать себе в загаре под специальными лампами не нужно, добавляет она. Вот только к выбору солярия надо подходить с умом. Не все из них несут угрозу, некоторые даже могут быть полезны.

«Есть солярии, которые называются "коллагенарии", где максимально полезные лампы. Исключены лучи, которые сжигают кожу, а наоборот стимулируют выработку коллагена и немного обогащают ее витамином D. Загорать таким образом надо редко и под контролем врача, чтобы не спровоцировать развитие меланомы», - считает косметолог.

Многие эксперты и врачи сходятся во мнении, что «искусственный» загар противопоказан некоторым категориям в принципе. К таким относятся блондины и рыжеволосые, обладатели веснушек и значительного количества родинок.

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