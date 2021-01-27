В стране и мире Ди Каприо написал открытое письмо Байдену Роман Захаров В обращении артист призвал американского лидера стать «климатическим президентом». © Фото: Rodrigo Reyes Marin, globallookpress Читайте нас на: Известный американский актер Леонардо Ди Каприо написал открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором попросил главу государства принять меры по преодолению климатического кризиса. Обращение артист разместил на своей странице в Instagram. Ди Каприо, долгое время занимающийся проблемами экологии, призвал американского лидера стать «климатическим президентом», который сможет увести жителей планеты от «края пропасти». «Вы можете сделать так, чтобы во всем мире вместо ископаемого топлива использовали чистую энергию. Это создаст много рабочих мест, уменьшит вредные выбросы, а также уберет экономическое и расовое неравенство», - подчеркнул актер. Помимо этого, он одобрил решение президента Соединенных Штатов присоединиться к Парижскому соглашению о мерах по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика