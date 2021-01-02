Эксперт объяснил необходимость создания уникальных паролей для разных аккаунтов

Надежный пароль должен состоять из 12-14 символов и для каждого отдельного ресурса он должен быть уникальным. В этом уверен ведущий эксперт одной из IT-компании Евгений Дружинин. Использовать один и тот же пароль для разных аккаунтов нельзя, так как в случае взлома, мошенники получат доступ к огромному массиву личной информации, напоминает эксперт.

«Нужно выбрать достаточно длинный пароль. Минимальной длины пароля, с которой все согласны, нет, но, как правило, следует выбирать пароли длиной не менее 12-14 символов. Более длинный пароль был бы еще лучше», - сообщил Дружинин в беседе с РИА Новости.

Он рекомендует использовать смесь различных типов символов, включая цифры, заглавные и строчные буквы, чтобы сделать пароль более сложным для взлома. Чтобы запомнить длинные и сложные пароли, Дружинин советует использовать кириллические слова, но записанные с латинской раскладкой. Не стоит игнорировать также и возможности современных гаджетов и настроить многофакторную аутентификацию по распознаванию лица или отпечатка пальцев.