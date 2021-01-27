СМИ: США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

США в среду, 27 января, ввели временный запрет на продажу вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) и Саудовской Аравии. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники в Белом доме.

Согласно опубликованному материалу, администрация президента США Джо Байдена собирается пересмотреть договоры о продаже высокоточных боеприпасов Саудовской Аравии и истребителей F-35 ОАЭ. Стоит отметить, что все эти документы одобрил в свое время бывший глава государства Дональд Трамп.

В октябре прошлого года американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам, которые, по их мнению, могут стать угрозой для национальной безопасности США и безопасности американских военных.