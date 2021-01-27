Рособрнадзор: пандемия COVID-19 существенно не повлияет на процедуру сдачи ЕГЭ

Процедура проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году не претерпит существенных изменений в сравнении с прошлым годом. С таким обещанием выступил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Сама по себе процедура проведения экзаменов, она будет такая же, какая была в прошлом году. Нельзя сказать, что это традиционная процедура. Почему? Потому что эпидемиологическая ситуация наложила определенные ограничения, определенные требования на саму процедуру. Мы все знаем, что необходимо наличие перчаток, наличие санитайзеров, дезинфекция. Ну то есть тот комплекс мероприятий, который и сейчас организуется в школах. Других каких-то нововведений в процедуре нет», - сказал Круглинский в эфире телеканала «Россия-1» .

Ранее в Минпросвещения отметили, что перенос сроков проведения Единого госэкзамена для выпускников одиннадцатых классов повторно не планируется, однако они могут быть скорректированы в зависимости от эпидемической ситуации.

В начале года вступил в силу приказ Минпросвещения, содержащий в частности перечень обязательных в 2021 году ЕГЭ. Обязательными в документе обозначены только экзамены по русскому языку и математике. Иностранные языки вошли в список предметов, которые школьники сдают по выбору.