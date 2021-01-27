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Норвегия закрывает границы из-за пандемии COVID-19

Ян Брацкий
23:12 27.01.2021
По состоянию на 27 января, число инфицированных коронавирусной инфекцией в стране составило 61 594 человека.
Норвегия закрывает границы из-за пандемии COVID-19
© Фото: pixabay
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Правительство Норвегии закрывает границы страны, разрешая въезд только в случае наличия веских оснований. Ограничения вступают в силу 29 января. Причина - стремительное распространение новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

«На практике граница будет закрыта для всех тех, кто не проживает в Норвегии», - цитирует премьера Норвежское телеграфное агентство.

Сульберг пояснила, что большинство трудовых мигрантов теперь не смогут попасть в страну, однако каждые две недели пообещала пересматривать существующие ограничения.

По состоянию на 27 января, число инфицированных COVID-19 в Норвегии составило 61 594 человека. За время пандемии скончались 550 пациентов больниц и госпиталей. Самый существенный прирост зараженных был зафиксирован норвежским Минздравом шестого января - 930 случаев.

В дополнение к новым ограничениям в стране действуют принятые ранее меры. Так, любой приезжий обязан предъявить на паспортном контроле сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус. Он должен быть сделан не ранее чем за сутки до приезда.

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