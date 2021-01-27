Жительница США стала миллионером из-за ошибки кассира в супермаркете

Жительница американского города Боно в штате Арканзас стала миллионером из-за ошибки кассира в супермаркете. Покупая продукты женщина приобрела несколько лотерейных билетов, стоимостью по десять долларов каждый. Кассир случайно продал ей билет за 20 долларов, который оказался счастливым.

«Когда она стерла защитный слой и увидела единицу под номером 12 (ее выигрышный номер), то подумала, что, возможно, выиграла сто долларов. Однако потом, заметив букву "М", она несколько раз протерла глаза и заплакала», - сообщается в пресс-релизе на сайте лотереи Arkansas Scholarship Lottery.

Журналистам женщина рассказала, что часть выигрыша они вместе с супругом потратят на погашение жилищного кредита и заема на покупку автомобиля, а остальное отложат.