В Санкт-Петербурге в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда прошла акция «900 дней и ночей»

Во дворе Государственной академической капеллы в Санкт-Петербурге в 77-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда прошла акция памяти «900 дней и ночей». В этом году мероприятие состоялось в пятый раз. Для зрителей было подготовлено интерактивное представление с масштабными декорациями осажденного города. Организаторы использовали оригинальные световые решения и военные инсталляции.

Также во дворе капеллы была организована военно-историческая реконструкция жизни и быта города в период блокады, где каждый желающий смог погрузиться в атмосферу 1944 года. Была организована работа тематических площадок, таких как: «Позиция зенитной пушки», «Медсанбат».

Военно-медицинский музей Минобороны РФ представил грузовую автомашину ГАЗ-АА Б-77-309 («полуторка») 1937 года выпуска, которая осуществляла перевозки по Дороге жизни.

Специалисты Военно-медицинского музея Минобороны РФ осуществили восстановление машины, которая станет одним из экспонатов музея. Автомобиль принадлежал 73-й Отдельной автотранспортной роте (ОАСР) Санитарного управления Ленинградского фронта.

«Люди должны помнить, что это было, какой ценой досталось и что этого не надо повторять. Война - это всегда плохо, всегда потери, всегда страдания. Родину свою надо беречь», - рассказал о цели мероприятия руководитель регионального отделения Общероссийского общественного объединения «Клубы исторической реконструкции России» в Санкт-Петербурге Станислав Стрелков.

В организации мероприятия приняли участие Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Западный военный округ, Региональная общественная организация «Центр содействия социально-культурному, творческому и спортивно-оздоровительному развитию "Нестор"», Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга, Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», клуб «Хоругвь» ОПМК «Перспектива» Центрального района Санкт-Петербурга.

Также сегодня в Петербурге представители ВОД «Волонтеры победы» раздавали так называемые «блокадные ленточки» - символ мужества и стойкости ленинградцев.