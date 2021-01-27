Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Угрожавшего взорвать магазин в Москве мужчину доставили в полицию

Иван Линдеманн
22:06 27.01.2021
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Опасных предметов при мужчине не обнаружено.
Угрожавшего взорвать магазин в Москве мужчину доставили в полицию
© Фото: flickr
Читайте нас на:

Мужчина, который угрожал взорвать магазин на северо-востоке Москвы, доставлен в отделение полиции. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

«Мужчина, высказывавший угрозы в адрес посетителей магазина на Новодмитровской улице, доставлен в отдел полиции», - приводят РИА Новости слова пресс-службы.

В министерстве добавили, что в настоящее время по факту случившегося проводится проверка. В полиции сообщили, что опасных предметов при мужчине не обнаружено.

По данным источников, инцидент произошел около 19 часов вечера в среду, 27 января. Неизвестный зашел в один из продуктовых магазинов на Новодмитровской улице и стал угрожать посетителям. Сотрудники сразу же вызвали полицию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:36 В стране и мире
Москва потеряла 700 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19
22:06 В стране и мире
Угрожавшего взорвать магазин в Москве мужчину доставили в полицию
20:27 В стране и мире
Видео
Путин в Музее Победы дал старт иммерсивному проекту о блокадном Ленинграде
18:34 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали о максимальном интервале между компонентами вакцины от коронавируса
20:57 Армия
Видео
Боевая подготовка войск: военные ЗВО принимают участие в учениях в шести регионах РФ
Популярное
Популярное
«Потусторонняя» синяя дымка вокруг Плутона оказалась смертоносным ядом
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Посылки, звонки и дядя Миша: стали известны подробности жизни Ефремова в колонии
Оружие советских спецслужб выставили на продажу в США
UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье
Ученые назвали эффективное средство для профилактики коронавируса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.