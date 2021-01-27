Угрожавшего взорвать магазин в Москве мужчину доставили в полицию

Мужчина, который угрожал взорвать магазин на северо-востоке Москвы, доставлен в отделение полиции. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

«Мужчина, высказывавший угрозы в адрес посетителей магазина на Новодмитровской улице, доставлен в отдел полиции», - приводят РИА Новости слова пресс-службы.

В министерстве добавили, что в настоящее время по факту случившегося проводится проверка. В полиции сообщили, что опасных предметов при мужчине не обнаружено.

По данным источников, инцидент произошел около 19 часов вечера в среду, 27 января. Неизвестный зашел в один из продуктовых магазинов на Новодмитровской улице и стал угрожать посетителям. Сотрудники сразу же вызвали полицию.