Школьница из Тамбова написала рассказ о жизни своей прабабушки в блокадном Ленинграде

Школьница из Тамбова Полина Полякова в честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда написала текст, в котором рассказала о своей прабабушке - блокаднице Барановой Зинаиде Ивановне.

«Я родилась в 2009 году и храню паять о них (о прабабушке и прадедушке - прим. ред.) по старым фотографиям и рассказам моих бабушки и папы. Каждый год я участвую в акции "Бессмертный полк", потому что горжусь моими прабабушкой и прадедушкой, и всеми героями ВОВ, которые защищали нашу Родину», - зачитала девочка строки из своего повествования.

Судя по тексту, Полина хорошо осведомлена о событиях тех страшных дней и глубоко прониклась их трагичностью. Она рассказывает леденящие душу подробности из жизни не только своей родственницы, но и целого города - заблокированного фашистскими захватчиками героического Ленинграда.

О стараниях девочки стало известно на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда посетил Музей Победы на Поклонной горе. Там он осмотрел экспозицию «Подвиг народа» и проект «Лица победы».

«Вот, например… Нашел блокадницу. Баранова Зинаида Ивановна. Чем эта история интересна, тем, что ее написала четвероклассница. Из Тамбова, про свою прабабушку», - объяснил главе государства директор музея Александр Школьник.

В ответ Путин восхитился столь крепкой и живой связью между поколениями.