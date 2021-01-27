В стране и мире В Москве госпитализировали худрука МХАТа Эдуарда Боякова Иван Линдеманн По словам представителей пресс-службы, в медицинском учреждении Бояков восстанавливается после ранее перенесенной операции. © Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости Читайте нас на: Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков был доставлен в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе театра. По словам представителей пресс-службы, в медицинском учреждении Бояков восстанавливается после ранее перенесенной операции. Ожидается, что скоро худрук сможет вернуться к работе. «Эдуард Владиславович действительно госпитализирован. Прошла операция. Чувствует себя хорошо», - цитирует «Интерфакс» представительницу театра. Эдуард Бояков сменил на посту художественного руководителя МХАТ им. Горького Татьяну Доронину, которая занимала эту должность около 30 лет, в 2018 году. Бывший генеральный директор Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», создатель Московского пасхального фестиваля, фестиваля современной пьесы «Новая драма». Долгое время являлся руководителем театра «Практика». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика