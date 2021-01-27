«Заведомо ложный донос»: адвокат Пригожина рассказал о заявлении Шнурова на Пригожина

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что заявление на российского продюсера Иосифа Пригожина со стороны исполнителя Сергея Шнурова можно расценить как заведомо ложный донос, передает «360».

Напомним, ранее музыкант написал заявление в полицию на продюсера из-за угроз. Отмечалось, что причиной обращения стало высказывание Иосифа Пригожина о том, что он может «треснуть по башке» Сергея Шнурова за слова в адрес певицы Валерии.

«Шнур хочет сменить информационную повестку, потому что в последнее время он подвергается серьезной критике со стороны его почитателей», - отметил юрист.

При этом Жорин подчеркнул, что в том случае, если Шнуров подал заявление по статье об угрозе убийством, то его обращение можно расценить как ложный донос. По мнению адвоката, совершенно очевидно, что музыкант не воспринимал слова Пригожина как реальную угрозы для своей жизни. По мнению адвоката, в высказывании продюсера состава преступления нет.

Напомним, конфликт между знаменитостями разгорелся после слов продюсера о трудном положении артистов из-за отмены выступлений в период пандемии коронавируса. В ответ на это музыкант в стихах высмеял Иосифа Пригожина и раскритиковал за траты на отпуск за границей.