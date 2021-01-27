Власти Москвы оценили сроки возврата ресторанного бизнеса к обычной жизни

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что власти рассчитывают, что рестораны и кафе вернутся к нормальной жизни через 2-3 месяца.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее 2-3 месяца, постепенно, эти отрасли будут возвращаться к своей нормальной жизни, к нормальному функционированию», - подчеркнул Ефимов, передает РИА Новости.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении со среды, 27 января, работы ночных предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек. При этом заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима.

Ранее Собянин отметил, что эпидемия коронавируса в Москве пошла на спад. По словам мэра, это позволяет властям постепенно возвращать столицу к нормальной жизни.