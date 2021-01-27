Отелям и ресторанам могут снизить НДС

Российский кабинет министров изучает возможность снижения ставки НДС для отельеров и рестораторов. Сейчас Федеральная налоговая служба рассчитывает, как снижение налога отразится на бюджетных поступлениях и насколько это стимулирует бизнес, который в условиях пандемии и ограничений переживает кризис.

«Тестируются разные сценарии, причем не только по НДС. Базовый вариант по ставке - 10%. Но пока окончательных расчетов нет», - приводят «Известия» слова близкого к правительству источника.

Соответствующий доклад планируется предоставить в Минфин в течении месяца. По словам источника, само ведомство идею снижения НДС не поддерживает, мотивируя это тем, что рестораны и отели не относятся к убыточным отраслям бизнеса.