Москва потеряла 700 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что бюджет столицы потерял 700 миллиардов рублей из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

«Если экономически говорить, то мы потеряли на пандемии порядка 700 миллиардов», - отметил Ефимов в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Ефимова, из них 200 миллиардов рублей было недополучено в виде дохода бюджета. Около 300 миллиардов - это те расходы, которые были использованы на ликвидацию последствий пандемии, работу медицинских учреждений. Порядка 200 миллиардов рублей - это те средства, которые власти вынуждены были не потратить, то есть те расходы, которые перенесли в связи с нехваткой бюджетных средств.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то, что Москва обойдется в 2021 году без займов. Президент отметил, что бюджет столицы рассчитывается с профицитом средств.

