В Иерусалиме почтили память жертв Холокоста и блокадного Ленинграда. Мэр города Моше Леон, представители израильского министерства иностранных дел и общественных организаций Израиля и РФ, дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана и Молдавии возложили венки к монументу «Свеча памяти».

«В Израиле мы помним об этих событиях, помним и знаем, кто освобождал Европу, и эта память будет продолжать с нами жить», - приводит ТАСС слова директора Евроазиатского департамента МИД Израиля Яакова Ливне.

«Свеча памяти» в Иерусалиме была открыта в январе 2020 года Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На восьмиметровой стеле размещены два символа: петербургский и израильский - Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости, а также звезда Давида с менорой в центре.

Ранее памятные церемонии в честь 77-летия снятия блокады Ленинграда прошли в Москве. Владимир Путин возложил цветы к обелиску города-героя в Александровском саду и в Музее Победы дал старт иммерсивному проекту о блокадном Ленинграде.