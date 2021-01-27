Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
Авиаперевозчики смогут выполнять рейсы Москва-Ханой, Москва-Дели, Москва-Хельсинки, Санкт-Петербург - Хельсинки, Москва-Доха.
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Россия с 27 января возобновляет прерванное из-за пандемии COVID-19 авиационное сообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.
Теперь авиаперевозчики смогут выполнять рейсы Москва-Ханой (два раза в неделю), Москва-Дели (два раза в неделю), Москва-Хельсинки (два раза в неделю), Санкт-Петербург - Хельсинки (два раза в неделю), Москва-Доха (три раза в неделю).
Стоит отметить, что о возобновлении полетов по данным направлениям пока заявил лишь «Аэрофлот»: 28 января самолет авиакомпании выполнит первый после перерыва рейс в Финляндию.
В то же время, как объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседы с РИА Новости, въезд в эти страны с туристическими целями пока будет невозможен.