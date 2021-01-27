Путин в Музее Победы дал старт иммерсивному проекту о блокадном Ленинграде

Владимир Путин во время посещения Музея Победы на Поклонной горе в Москве дал старт иммерсивному проекту, посвященному блокадному Ленинграду. В среду, 27 января, исполняется 77 лет с полного снятия осады.

Данный проект создан в рамках интерактивной выставки «Подвиг народа», открытой к 75-летию Великой Победы, и посвящен блокаде Ленинграда, а также бессмертному подвигу жителей города.

Президент России просмотрел фрагменты художественных фильмов «Подольские курсанты», «Фау-2. Побег из ада», «Летчик» и «Зоя». Кроме того, Путин оставил запись в книге почетных гостей.

Ранее глава государства в Александровском саду в Москве возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда.

Блокада города началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, но полностью снять ее удалось только 27 января 1944 года. По разным оценкам, за годы осады погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.