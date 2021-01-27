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Локальный ледниковый период: как в регионах России справляются с ДТП из-за непогоды

Виктория Ивашечкина
Денис Ивлев
20:10 27.01.2021
По словам синоптиков, уже в ближайшие дни в Москву придут мокрый снег и гололед.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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А во Владивостоке автомобили сегодня катились и сталкивались словно камни на площадке для керлинга. Город расположен на сопках и после январского дождя дороги сковал ледяной панцирь. Как итог - десятки аварий и многокилометровые заторы. Жизнь в центре Приморья застыла. А жители Кузбасса оказались в снежном плену.

Даже цепи на шинах не помогают. Дороги покрыты толстым слоем льда. Водители теряют сцепление при попытке подъема в горку. На дорогах хаос. Машины буксуют и не могут тронуться с места. В крае только по официальным данным произошло больше 70 аварий.

Причиной стал циклон пришедший из Китая. Синоптики опасались, что это будет повторение ноябрьского ледяного шторма. Тогда в крае больше 30 тысяч человек в мороз ниже 15 градусов остались без электричества, воды и отопления. На этот раз прошедший мокрый снег в паре с сильным морозом создал все условия, чтобы превратить дорогу в каток.

Из-за льда на дорогах город сковали пробки. Проще и быстрее просто выйти из машины и отправится в нужный пункт назначения пешком. Но и тут надо быть острожным, потому что и на ногах устоять не так просто.

Непогода ударила и по Кемеровской области. Там из-за сильного снегопада и гололеда на автодороге Кемерово - Новокузнецк столкнулись 15 автомобилей. Пострадали 2 человека.

В Уфе во время метели на припаркованный во дворе автомобиль сошел внушительный сугроб. Водителя в машине не было, но лобовое стекло теперь придется заменить. Зато в Красноярске пришедшие в регион осадки не заставили местных жителей подстраиваться под погодные условия - автолюбитель заснял велосипедиста проезжающего по заснеженной трассе.

Но и Москве расслабляться не стоит - уже к завтрашнему дню мокрый снег и гололед придут в центральный регион России.

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