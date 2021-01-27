В стране и мире Коронавирус Каннский кинофестиваль перенесли на два месяца из-за пандемии Иван Линдеманн Он пройдет с 6 по 17 июля 2021 года. © Фото: imago stock&people, via www.imag, globallookpress Читайте нас на: Каннский международный кинофестиваль перенесли на два месяца из-за пандемии. Об этом сообщается в Twitter Festival de Cannes. «Каннский международный кинофестиваль, изначально запланированный на 11-22 мая, пройдет 6-17 июля 2021 года», - говорится в сообщении. Фестиваль проходит ежегодно с 1946 года в курортном городе Канны. В прошлом году Каннский фестиваль из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Франции изменил формат на онлайн. Организаторы показали всего четыре фильма из 56 запланированных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика