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Политическая напряженность: как отношения между РФ и США отразятся на переводе стрелок часов Судного дня

Виктория Ивашечкина
Константин Коковешников
19:32 27.01.2021
На форуме в Давосе президент России Владимир Путин поднял тему ослабления международных институтов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В США эксперты авторитетного журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» готовятся определить, сколько времени миру осталось до конца света.

Впервые такой отсчет был дан в 1947 году. Тогда стрелки показывали 7 минут до полуночи. С тех пор часы переводили около 30 раз. В какую сторону? Это зависело от многих факторов.

Каждый год лучшие умы со всего мира собираются вместе, чтобы сверить часы Судного дня. Они показывают не реальное время, а то состояние, в котором оказался весь мир. И с каждым годом стрелки часов все ближе к Ядерной зиме. Их ускоряют и гонка вооружений, и глобальное потепление, и общая политическая напряженность.

Так совпало что эти же вопросы сегодня обсуждают и на форуме в Давосе. Первым эту тему поднял российский президент. В своем выступлении Владимир Путин в очередной раз предостерегает своих коллег.

«Происходит ослабление международных институтов, усиливаются региональные конфликты. Деградирует и система глобальной безопасности», - отметил Путин.

В 2020 до символического уничтожения осталось всего 100 секунд. Не последнюю роль сыграл и разрыв отношений между двумя ядерными державами. Вашингтон отказался продлевать СНВ3 - договор который сдерживает рост числа арсеналов. Это и приблизило нас к концу света на 20 секунд. Совет призвал США немедленно вернуться в договор.

Бывший президент США Дональд Трамп к совету не прислушался, а уже в этом году заставил всех немало понервничать, когда отказался прийти на инаугурацию Джо Байдена. И вместо передачи ядерного чемоданчика пришлось в срочном порядке разрабатывать его дубликат. Организаторы были вынуждены дистанционно аннулировать коды Трампа.

За всю историю человечества стрелка часов ни разу не опускалась ниже 23:43. Ближе всего к уничтожению человечества планета была во времена Карибского кризиса. Но тогда перевести стрелки просто не успели - он длился лишь месяц. А дальше всего на 17 минут в 1991-м, когда Буш-старший и Михаил Горбачев и подписали самый первый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений.

С тех пор архитектура глобальной безопасности последовательно разрушалась. Выход США из Договора о ПРО, ликвидации ракет средней и меньшей дальности и открытом небе заставило Россию приступить к разработке собственного оружия. Как бы то ни было, один звонок Байдену сдвинул то, что Трампа не удавалось последние четыре года.

Праздновать победу, конечно, еще рано. Позиция наших дипломатов в том, чтобы восстановить все то, что было разрушено в последние годы. С планеты Земля гонка вооружений может переместиться в космос. И здесь многое зависит от дальнейших действий Байдена.

Новое соглашение вступит в силу, как только каждая из сторон вручит последнюю ноту. Произойти это должно до 5 февраля. Сегодня документ единогласно ратифицировал парламент. После этого он поступит на подпись президенту.

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