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Путин осмотрел экспозицию «Подвиг народа» в Музее Победы

Иван Линдеманн
19:16 27.01.2021
Выставка расположилась на площади более трех тысяч квадратных метров. Она рассказывает о жизни советских граждан в годы Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Владимир Путин в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда посетил Музей Победы на Поклонной горе. Там президент России осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которая была открыта к 75-летию Великой Победы.

Выставка расположилась на площади более трех тысяч квадратных метров. Она рассказывает о жизни советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Данный проект интерактивный и включает в себя современные мультимедийные комплексы, трехмерные панорамы и декорации. В экспозиции - почти 7 тысяч экспонатов и 22 фильма-реконструкции.

На базе этой выставки к годовщине снятия блокады запущен иммерсивный проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Он рассказывает о том, как захватчики оккупировали Ленинград и как горожанам пришлось выживать в условиях блокады.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда, расположенному в Александровском саду в Москве.

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