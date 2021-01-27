Путин осмотрел экспозицию «Подвиг народа» в Музее Победы

Владимир Путин в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда посетил Музей Победы на Поклонной горе. Там президент России осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которая была открыта к 75-летию Великой Победы.

Выставка расположилась на площади более трех тысяч квадратных метров. Она рассказывает о жизни советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Данный проект интерактивный и включает в себя современные мультимедийные комплексы, трехмерные панорамы и декорации. В экспозиции - почти 7 тысяч экспонатов и 22 фильма-реконструкции.

На базе этой выставки к годовщине снятия блокады запущен иммерсивный проект «Подвиг народа: непокоренный Ленинград». Он рассказывает о том, как захватчики оккупировали Ленинград и как горожанам пришлось выживать в условиях блокады.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда, расположенному в Александровском саду в Москве.