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Россиян старше 45 лет начнут уведомлять о размере пенсии

Виктория Ивашечкина
07:19 02.01.2021
Уведомления будут приходить автоматически через портал госуслуги раз в три года.
Россиян старше 45 лет начнут уведомлять о размере пенсии
© Фото: photochur, Pixabay

Пенсионный фонд России (ПФР) будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии.

В Министерстве труда подчеркнули, что уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года.

В ведомстве подчеркнули, что возраст в 45 лет выбрали, так как к этому моменту у большинства граждан уже есть определенный пенсионный капитал. Благодаря ему можно спрогнозировать уровень будущих выплат.

«Каждый увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия», - отметил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов в интервью «Российской газете». 

По его словам, уведомления также помогут россиянам понять свои финансовые перспективы после выхода на пенсию.

В уведомлениях ПФР будет называть примерный размер будущей пенсии по старости, сообщит о полученных отчислениях, а также расскажет о сроках и условиях начала получения пенсии по старости.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило порядок уведомления граждан о льготах и пособиях. В частности, при рождении ребенка родителям будет приходить информация о том, что они имеют право получить пособие.

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