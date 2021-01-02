Россиян старше 45 лет начнут уведомлять о размере пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии.

В Министерстве труда подчеркнули, что уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года.

В ведомстве подчеркнули, что возраст в 45 лет выбрали, так как к этому моменту у большинства граждан уже есть определенный пенсионный капитал. Благодаря ему можно спрогнозировать уровень будущих выплат.

«Каждый увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия», - отметил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов в интервью «Российской газете».

По его словам, уведомления также помогут россиянам понять свои финансовые перспективы после выхода на пенсию.

В уведомлениях ПФР будет называть примерный размер будущей пенсии по старости, сообщит о полученных отчислениях, а также расскажет о сроках и условиях начала получения пенсии по старости.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило порядок уведомления граждан о льготах и пособиях. В частности, при рождении ребенка родителям будет приходить информация о том, что они имеют право получить пособие.