Путин возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда в годовщину снятия блокады

Владимир Путин возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда в 77-летнюю годовщину снятия блокады. Церемония прошла в Александровском саду в Москве.

Осада города началась 8 сентября 1941 года. Она длилась почти 900 дней. 18 января 1943 года блокада была прорвана, но ее полного снятия жителям Ленинграда пришлось ждать еще больше года. По разным оценкам, за это время погибли от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

После возложения цветов, как ожидается, президент России посетит Музей Победы на Поклонной горе. Там он осмотрит экспозицию «Подвиг народа», которая была открыта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка состоит почти из 7 000 экспонатов, 22 фильмов-реконструкций и нескольких уникальных трехмерных панорам.

Владимир Путин во время посещения экспозиции откроет иммерсивную онлайн-версию проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград», которая посвящена блокаде города и подвигу его жителей.