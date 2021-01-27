У черных дыр обнаружили «волосы»

Ученые переосмыслили одну из фундаментальных характеристик черных дыр. Так, согласно теореме об отсутствии волос, описание черных дыр происходит через решение гравитационных и электромагнитных уравнений Эйнштейна - Максвелла в рамках общей теории относительности.

Для характеристики черных дыр используются классические параметры: масса, электрический заряд и угловой момент (вращение). Остальная информация (метафорически «волосы») о материи, которая образовала черную дыру или поглощается ею, исчезает за горизонтом событий, следовательно, недоступна для внешнего наблюдения.

Соответственно, из-за отсутствия «волос» черные дыры с одинаковой массой, вращением и зарядом считались идентичными друг другу. Однако исследователи заметили «волосы» у некоторых черных дыр, что делает эти космические тела уникальными. Материалы с результатами исследования опубликованы в журнале Physical Review D, выдержки приводит Express.

В частности, автор исследования Лиор Бурко из организации Theiss Research обратил внимание на отличительную особенность экстремальных черных дыр, которые вращаются вокруг своей оси с максимально возможной для этого класса объектов скоростью.

Это вращение, по мнению ученых, не укладывается в требования теоремы об отсутствии волос, поскольку черная дыра получает еще один отличительный признак и возможность определить ее предысторию.

Более того, астрофизики выразили уверенность, что со временем обнаруженную величину можно будет измерить при помощи детекторов гравитационных волн.

Как пояснил Бурко, его команда нашла лазейку, через которую «волосы» черной дыры могут «выбиваться и расчесываться» на большом расстоянии обсерваторией гравитационных волн.