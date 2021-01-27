В Роспотребнадзоре рассказали о максимальном интервале между компонентами вакцины от коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что максимальный интервал между двумя вакцинациями от коронавируса может составлять шесть недель.

Отмечается, что в большинстве случаев вторую вакцину делают гораздо раньше. При этом перерыв в шесть недель установлен для тех, кто по определенным причинам не смог вовремя получить вторую дозу лекарства, объяснил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«На самом деле мы должны придерживаться общепринятого коридора 14-21 день, но вместе с тем нужно продолжать вакцинацию», - отметил ученый на онлайн-семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству».

В свою очередь, завклиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева отметила, что тем, кто заболел COVID-19 после первой прививки, не нужно ставить второй компонент лекарства.

Также, по словам ученых, через три-шесть месяцев после перенесенного коронавируса нужно измерить уровень антител. Подчеркивается, что решение по вакцинации будет приниматься в дальнейшем в зависимости от их количества.

Ранее в Роспотребнадзоре исключили вероятность заражения COVID-19 от российских вакцин. В процессе вакцинации эпидемиолог РПН посоветовал продолжать носить медицинские маски и перчатки, так как в процессе выработки антител иммунитет остается ослабленным.