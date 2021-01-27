Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина из-за угроз

Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина. Лидер группы «Ленинград» утверждает, что продюсер ему угрожает. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Алексей Добрынин.

«Сергей Шнуров живет, работает и реагирует на все происходящее в рамках правового поля. В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – угроза причинения тяжкого вреда здоровью. Следственные органы должны будут инициировать доследственную проверку», - рассказал Добрынин.

Он уточнил, что в полицию подано еще одно заявление в целях «профилактики», чтобы Пригожин не перешел от угроз расправы к действиям, пока продолжается доследственная проверка. По словам адвоката, данная процедура обязывает сотрудников полиции сообщить Пригожину о недопустимости незаконных действий.

Ранее появилась информация о том, что Пригожин отправлял Шнурову сообщения с угрозами и ненормативной лексикой. Также в интервью «СтарХит» продюсер заявлял, что может перейти к рукоприкладству, если будет необходимо защищать от нападок музыканта на его супругу, певицу Валерию.