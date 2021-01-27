МИД России назвал действия США по «Северному потоку - 2» шантажом Европы

Министерство иностранных дел России сочло действия Вашингтона в отношении проекта «Северный поток - 2» шантажом Европы. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В частности, дипломаты, комментируя состояние двусторонних отношений между Россией и Европой, выразили надежду, что ЕС устоит «перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта».

Как говорится в публикации МИД, действия США направлены на продвижение в Европе дорогого сланцевого газа, который при этом не отвечает «экологическим нормам».

В российском внешнеполитическом ведомстве верят, что строительство трубопровода будет завершено, а вместе с ним укрепится взаимосвязанность России и Европы в экономической сфере.

Накануне новый американский президент Джо Байден назвал «Северный поток - 2» «плохой сделкой» для Европы и подтвердил, что планирует рассмотреть ограничительные меры, введенные предыдущей администрацией в отношении проекта.