Российские школы смогут самостоятельно вводить шестидневное обучение

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что школы должны самостоятельно принять решение о введении шестидневного обучения. По его словам, это зависит от того, насколько долго учебное заведение было на карантине или как долго продолжались дополнительные каникулы, введенные на фоне пандемии коронавируса.

«Это решает каждая школа в зависимости от той ситуации, в которой была, и в соответствии с тем уровнем результатов, который продемонстрировали школьники по итогам срезов знаний», - подчеркнул Кравцов в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Глава ведомства также затронул тему оплаты труда педагогов. Проблема сегодня заключается в том, что каждая школа фактически устанавливает свою систему оплаты труда, добавил министр.

По его мнению, важно четко определить базовую, минимальную, ставку, количество часов, за какую нагрузку получает зарплату учитель.