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СМИ назвали предварительную причину смерти актера Юрия Лахина

Виктория Ивашечкина
17:00 27.01.2021
Артист умер в среду, 27 января, в возрасте 68 лет.
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Юрия Лахина
© Фото: kino-teatr
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СМИ сообщают, что предварительной версией смерти российского актера театра и кино Юрия Лахина стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что 68-летний артист был госпитализирован еще в декабре. Последние дни жизни он провел в реанимации одной из московских больниц в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, передает ФАН, ссылаясь на источники в медицинских кругах.

Напомним, артист умер в возрасте 68 лет в среду, 27 января. Об этом сообщил драматург Николай Коляда. 

Юрий Лахин известен российскому зрителю по ролям в таких сериалах и кино, как: «Вечный зов», «Сыщики», «Антикиллер», «Ликвидация».

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