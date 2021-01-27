СМИ назвали предварительную причину смерти актера Юрия Лахина

СМИ сообщают, что предварительной версией смерти российского актера театра и кино Юрия Лахина стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что 68-летний артист был госпитализирован еще в декабре. Последние дни жизни он провел в реанимации одной из московских больниц в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, передает ФАН, ссылаясь на источники в медицинских кругах.

Напомним, артист умер в возрасте 68 лет в среду, 27 января. Об этом сообщил драматург Николай Коляда.

Юрий Лахин известен российскому зрителю по ролям в таких сериалах и кино, как: «Вечный зов», «Сыщики», «Антикиллер», «Ликвидация».