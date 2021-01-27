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Астронавты NASA вышли с борта МКС в открытый космос

Светлана Иванова
16:40 27.01.2021
Майкл Хопкинс и Виктор Гловер проводят монтажные работы на поверхности станции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA
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Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер вышли в открытый космос. За бортом МКС они пробудут шесть с половиной часов.

За это время астронавтам предстоит провести монтажные работы на поверхности станции, в частности, установить новую антенну, проложить кабели питания и передачи данных на научной платформе Bartolomeo модуля Columbus Европейского космического агентства.

Хопкинс вышел в открытый космос в третий раз в своей карьере, тогда как его коллега Гловер - впервые. Оба астронавта прибыли на МКС в ноябре прошлого года, став членами 64-й экспедиции NASA на борту международной космической станции.

Национальное аэрокосмическое агентство США ведет прямую трансляцию события.

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