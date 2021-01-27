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Законопроект об индексации пенсий на уровне не ниже инфляции внесли в Госдуму

Виктория Ивашечкина
16:26 27.01.2021
Ранее в Минтруде заявили, что средний размер страховой пенсии по старости был увеличен на 1 039 рублей.
Законопроект об индексации пенсий на уровне не ниже инфляции внесли в Госдуму
© Фото: Pixabay
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В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не менее инфляции.

«Размер страховой пенсии, в том числе в отношении пенсионеров, осуществляющих работу, индексируется не реже одного раза в год на величину не менее величины роста потребительских цен за прошедший год», - говорится в тексте документа. 

Уточняется, что инициатива, выдвинутая депутатами фракции «Справедливая Россия», предусматривает возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, выплату им компенсаций за период с 2016 года.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2021 году индексация пенсий составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль.

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