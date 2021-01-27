Законопроект об индексации пенсий на уровне не ниже инфляции внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не менее инфляции.

«Размер страховой пенсии, в том числе в отношении пенсионеров, осуществляющих работу, индексируется не реже одного раза в год на величину не менее величины роста потребительских цен за прошедший год», - говорится в тексте документа.

Уточняется, что инициатива, выдвинутая депутатами фракции «Справедливая Россия», предусматривает возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, выплату им компенсаций за период с 2016 года.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2021 году индексация пенсий составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 039 рублей и с учетом индексации составит 17 541 рубль.