Путин заявил, что РФ стремится наладить диалог с Европой

Россия хочет и стремится наладить диалог с Европой, но любовь должна быть взаимной. Об этом заявил Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам президента РФ, это абсолютно естественные партнеры в экономике и науке. При этом, уточнил Путин, диалог должен быть честным, сторонам нужно избавиться от фобий прошлого.

«Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы - и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация», - добавил президент РФ.

В настоящее же время, отметил Путин, отношения России и Европы ненормальны - упал товарооборот между сторонами. По его мнению, необходимо возвращаться к диалогу и позитивной повестке дня.

Кроме того, на форуме президент России сообщил, что пандемия коронавируса обострила проблемы дисбаланса, ранее накопившиеся в мире. Путин считает, что это угрожает нарастанием противоречий во всех сферах и срывом в мировом развитии.