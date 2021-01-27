Путин: эпоха попытки выстраивания однополярного мира завершилась.

Президент России Владимир Путин заявил, что эпоха попытки выстраивания однополярного мира завершилась.

«Эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, - эта эпоха завершилась. Да собственно, она и не начиналась, была попытка в этом направлении», - сказал он.

По словам российского лидера, сейчас важно сосредоточиться на устранении не мнимых, а реальных проблем в мире. Об этом Путин рассказал, выступая на онлайн-форуме «Давосская повестка дня–2021».

Также, по мнению президента России, такая «монополия по своей природе противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации».

Ранее Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса обострила проблемы дисбаланса, ранее накопившиеся в мире. По мнению президента, это угрожает нарастанием противоречий во всех сферах и срывом в мировом развитии.