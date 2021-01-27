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Путин призвал оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху

Светлана Иванова
15:28 27.01.2021
Перед мировым сообществом стоит задача по оказанию помощи пострадавшим районам Нагорного Карабаха, считает глава РФ.
Путин призвал оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин призвал международное сообщество оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху. Об этом глава России заявил в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Путин подчеркнул, что задача оказать помощь пострадавшим районам стоит в первую очередь перед странами, которые участвовали в разрешении конфликта.

В частности, по словам Путина, речь идет о проблемах, «связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой и восстановлением памятников истории, религии и культуры».

Российский лидер добавил, что Москва со своей стороны активно участвовала в качестве посредника прекращения вооруженного конфликта в районе Нагорного Карабаха, стремясь следовать соглашению, которое было достигнуто Россией, США и Францией в минской группе ОБСЕ. По словам президента, такой опыт можно назвать «хорошим примером сотрудничества».

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