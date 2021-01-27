Опубликовано видео взрыва во время беспорядков в Амстердаме

В Амстердаме во время беспорядков прогремел взрыв. Об этом сообщает нидерландское издание Nu.nl.

these types of car bombs have been around Amsterdam and other cities, these riots aren’t about Corona curfew anymore, they never have been. pic.twitter.com/sCCKatDJUB — willow aka adrian's wife (@queenofangeIs) January 26, 2021

Кадры инцидента уже появились в социальных сетях. По словам очевидцев, ЧП произошло в районе Осдорп. Там взорвался грузовой автомобиль, который подожгли участники протестов, проходящих по всей стране после введения комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса.

Отмечается, что ситуация в районе все еще не урегулирована, туда направлен полицейский спецназ для прекращения беспорядков.

PAISES BAJOS │HOY: Fuerte explosión en el barrio de Osdorp, Ámsterdam.



Siguen los rumores de guerra civil tras las protestas contra el toque de queda y las diferentes medidas autoritarias impuestas por el gobierno a causa del COVID-19. pic.twitter.com/12ZZQy0Fx6 — Capucha Informativa (@capucha_informa) January 26, 2021

Напомним, в Нидерландах с 22 января с 21.00 до 04.30 действует комендантский час. На улицах нельзя находиться без веских причин. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.

В стране до 9 февраля также действует полный локдаун: закрыты все магазины, за исключением тех, где продают продукты и товары первой необходимости, не работают рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортивные залы, парикмахерские и салоны красоты. Все учебные заведения переведены на дистанционный режим работы.