Путин призвал координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что борьба с COVID-19 в мире должна быть совместной.

«Мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов, чтобы понять, почему и как происходят мутации, например, коронавируса, чем отличаются друг от друга разные штаммы», - сказал Путин.

Кроме того, российский лидер отметил важность координации усилий в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса.