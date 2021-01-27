Путин назвал выход из бедности основной задачей для мира

Президент России Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности. При этом главным вызовом для всего мира являются социально-экономические проблемы.

«В этой связи подробнее остановлюсь на тех ключевых вызовах, которые стоят сейчас перед мировым сообществом. Первый из них - социально-экономический», - отметил Путин.

Ранее российский лидер заявил об опасности срыва в мировом развитии и нарастания противоречий во всех сферах. Об этом Путин упомянул, выступая на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня - 2021», организованного Всемирным экономическим форумом.