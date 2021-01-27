Путин назвал выход из бедности основной задачей для мира
Ранее президент РФ заявил об опасности срыва в мировом развитии и нарастания противоречий во всех сферах.
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Президент России Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности. При этом главным вызовом для всего мира являются социально-экономические проблемы.
«В этой связи подробнее остановлюсь на тех ключевых вызовах, которые стоят сейчас перед мировым сообществом. Первый из них - социально-экономический», - отметил Путин.
Ранее российский лидер заявил об опасности срыва в мировом развитии и нарастания противоречий во всех сферах. Об этом Путин упомянул, выступая на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня - 2021», организованного Всемирным экономическим форумом.