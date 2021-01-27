Путин заявил об опасности срыва в мировом развитии и борьбы всех против всех

Пандемия коронавируса обострила проблемы дисбаланса, ранее накопившиеся в мире, это угрожает нарастанием противоречий во всех сферах и срывом в мировом развитии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.

«Эта пандемия обострила проблемы дисбаланса, ранее уже накопившиеся в мире. Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий, и такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах», - сказал президент.

Путин напомнил, что неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулась катастрофой Второй мировой войны.

«Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации. Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», - добавил глава государства.

Президент отметил, что региональные конфликты множатся, деградирует система глобальной безопасности. Однако продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, по мнению российского лидера, является шагом в правильном направлении.