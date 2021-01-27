В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся накануне по инициативе российской стороны. Главной темой обсуждения было продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вчера, вы знаете, состоялся телефонный разговор президента Путина и президента Байдена. Это была инициатива российской стороны. Мы предложили провести этот разговоров, в целом, чтобы еще раз поздравить, что и сделал президент Путин, американского коллегу с началом работы президентом Америки», - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что важной целью беседы Путина и Байдена было обсуждение наиболее актуальных вопросов, главным из которых является решение о продлении ДСНВ на пять лет. Главы государств подтвердили наличие такой договоренности, отметил Песков.

«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о характере беседы президентов РФ и США.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США. Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Также российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ между РФ и США до 5 февраля 2026 года.