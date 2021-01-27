Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном Давосском экономическом форуме заявил, что региональные конфликты множатся, деградирует система глобальной безопасности. Однако продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет, по мнению российского лидера, является шагом в правильном направлении.

«Клаус (Клаус Шваб, президент ВЭФ. - Прим. ред.) сейчас упомянул о вчерашнем моем разговоре с президентом США и о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Безусловно, это шаг в правильном направлении», - сказал Путин.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США. Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Также российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ между РФ и США до 5 февраля 2026 года.

Напомним, что договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. На сегодняшний день это единственное соглашение между странами, которое ограничивает ядерные арсеналы, срок которого истекает 5 февраля 2021 года.